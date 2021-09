Ex-Flamengo, Luis Gustavo fechou com o Red Bull Bragantino - Divulgação

Ex-Flamengo, Luis Gustavo fechou com o Red Bull BragantinoDivulgação

Publicado 28/09/2021 16:47

O Red Bull Bragantino acertou a contratação do lateral-direito Luis Gustavo, de 20 anos, para o time Sub-23. O jogador, que pertencia ao Desportivo Brasil, de São Paulo, estava desde 2018 no Flamengo, clube que defendeu por empréstimo até julho deste ano, mas a diretoria rubro-negro optou pela não renovação do vínculo.

Com isso, Luis Gustavo entrou na mira do Red Bull Bragantino, que conta com Leonardo Inácio, mais conhecido como Léo Inácio, como coordenador técnico do Sub-23. O ex-jogador trabalhou durante anos no Flamengo, onde conheceu Luis Gustavo.

Segundo apurou a reportagem, Luis Gustavo assinou contrato de três anos com o Red Bull Bragantino. A equipe não deu compensação financeira ao Desportivo Brasil e apenas negociou composição do percentual de direitos econômicos do lateral.

O Desportivo Brasil era dono de 90% de Luis Gustavo e topou ceder 60% ao Red Bull Bragantino, ficando, portanto, com 30%. O restante (10%) pertencia ao Flamengo, que adquiriu o percentual quando contratou o jogador para as categorias de base, em 2018.

Então, a divisão dos direitos econômicos de Luis Gustavo ficou da seguinte forma: 60% do Red Bull Bragantino, 30% do Desportivo Brasil e 10% do Flamengo.