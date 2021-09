David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/09/2021 16:41

Embora não entre em campo para uma partida oficial há mais de quatro meses, David Luiz se apresentou bem fisicamente ao Flamengo e não vai demorar muito para ser relacionado pela primeira vez. O zagueiro finalizou a primeira semana de preparação, e o planejamento da comissão técnica é convocá-lo para o jogo de quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, pela semifinal da Libertadores.

Para conseguir cumprir o objetivo, David Luiz foi ao Ninho do Urubu na manhã de domingo, dia da partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no Maracanã, e fez atividades físicas na parte interna do CT. Um dos preparadores físicos do Flamengo acompanhou o jogador de perto durante os exercícios.

Na primeira semana de treino como jogador do Flamengo, David Luiz trabalhou com bola com os demais jogadores e também participou de coletivos. Segundo fontes da reportagem, o zagueiro se destacou nas atividades, com direito a aplausos do técnico Renato Gaúcho e outros membros da da comissão técnica.

David Luiz chegou ao Flamengo com contrato válido até dezembro de 2022. Embora não esteja escrito no papel, há um acordo de cavalheiros entre a diretoria rubro-negra e o empresário do zagueiro, Julio Taran, que libera o jogador de graça caso chegue uma proposta da Europa e o atleta queira aceitar.