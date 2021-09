Com os três novos reforços, Flamengo envia lista de inscritos na semifinal da Libertadores | Coluna do Venê | O Dia

David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

David LuizFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/09/2021 14:11

O Flamengo enviou para a Conmebol a lista de inscritos na semifinal da Libertadores contra Barcelona de Guayaquil, nos dias 22, no Rio de Janeiro, e 29, no Equador. Como já era previsto, David Luiz, Andreas e Kenedy, que chegaram ao clube nesta janela de transferência, estão entre os 50 nomes do Rubro-Negro.

Segundo apurou a reportagem, David Luiz, Andreas e Kenedy entraram nos lugares de Otávio, Peralta e Rodrigo Muniz, respectivamente. O zagueiro continuará com a camisa 23, o meia mantém com a 18, mas o atacante, que foi apresentado com a 33, utilizará a 43 na competição sul-americana, pois precisa usar a mesma numeração que o atleta que deixará a lista estava inscrito.

Andreas Pereira já estreou pelo Flamengo, inclusive, já marcou gol, contra o Santos. Kenedy, que passou por um processo minucioso de recondicionamento físico, deve ser relacionado pela primeira vez neste final de semana, quando o Rubro-Negro pega o Grêmio.

Já David Luiz, que não entra em campo desde maio, se apresentou bem fisicamente e tem grandes chances de ser convocado por Renato para pegar o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, pela Libertadores.