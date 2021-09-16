Lázaro comemora mais um gol pelo Sub-20 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Ontem, hoje…. Hahahaha feliz pelo gol e pela classificação pra final!! https://t.co/31k7afmv0X— Lázaro (@Lazarovini10) September 16, 2021
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Lázaro comemora mais um gol pelo Sub-20 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Ontem, hoje…. Hahahaha feliz pelo gol e pela classificação pra final!! https://t.co/31k7afmv0X— Lázaro (@Lazarovini10) September 16, 2021
Lázaro se desdobra, joga duas partidas em menos de 24h e ajuda Flamengo a se classificar no Sub-20
Meia-atacante atuou por 30 minutos na noite da última quarta, pelo profissional, e, na tarde desta quinta, disputou 90 minutos do duelo com o Botafogo, pela semifinal do Carioca Sub-20, e ainda marcou um gol
Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato que renderá pelo menos US$ 27,25 milhões
Conselheiros aprovaram por unanimidade o vínculo que terá validade até dezembro de 2025 com empresa responsável pela produção do Fan Token do clube
Trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro é responsável por quase 50% dos gols do Flamengo em 2021
Boa fase vem desde a última temporada, quando os três fizeram 54% dos tentos rubro-negros
De Arrascaeta a Rodrigo Caio: a situação dos jogadores do Flamengo que estão no Departamento Médico
Rubro-Negro contou com muitos desfalques no último domingo, na vitória sobre o Palmeiras
Fernandão inicia processo de exames médicos para assinar contrato com o Botafogo
Vínculo do atacante com o alvinegro vai até dezembro de 2022
Conversas com Fernandão avançam, e Botafogo fica mais perto de acerto
Negociação com o atacante está em andamento desde o começo do mês, e as partes já falam a mesma língua e se aproximam de um denominador comum
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