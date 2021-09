Lázaro comemora mais um gol pelo Sub-20 do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/09/2021 17:36

As últimas 24h foram agitadas para Lázaro, joia das categorias de base do Flamengo. Relacionado para o jogo do time profissional contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o meia-atacante foi acionado no segundo tempo por Renato Gaúcho, disputou 30 minutos e depois correu para o Ninho do Urubu para se concentrar para o duelo com o Botafogo, pela semifinal do Carioca Sub-20, na tarde desta quinta-feira, na Gávea.

Mesmo tendo jogado na noite anterior, Lázaro foi escalado como titular pelo técnico Fábio Matias. E, além de ter ficado 90 minutos em campo, o camisa 10 ainda marcou um dos gols que deu a classificação ao Flamengo para a final do Estadual e vaga na Copa do Brasil de 2022.

Nas redes sociais, Lázaro brincou com a rotina intensa nas últimas horas e postou uma mensagem em tom de brincadeira.

Ontem, hoje…. Hahahaha feliz pelo gol e pela classificação pra final!! https://t.co/31k7afmv0X — Lázaro (@Lazarovini10) September 16, 2021

VOLTA POR CIMA:

Durante a passagem de Rogério Ceni pelo Flamengo, Lázaro não teve muitas alegrias no time profissional. Pelo contrário. O jogador de 19 anos ainda teve que conviver com críticas públicas do ex-treinador rubro-negro, que, em uma entrevista coletiva, disse que o jovem "precisa ter mais intensidade para ter mais oportunidades".



Lázaro, inclusive, iria ser negociado pela diretoria, que ouviu de Ceni que o jovem não teria oportunidades no time profissional. O meia-atacante, com a possibilidade de ser emprestado ao Huddersfield, da Ingleterra, clube que realizou proposta de empréstimo ao Flamengo para ter o atleta, iniciou curso para aprender a língua inglesa, já visando à adaptação no futuro.

Com a chegada de Renato Gaúcho, o cenário mudou. O Flamengo, que não topou a oferta do Huddersfield por questões financeira, viu o novo comandante dando mais oportunidades a Lázaro.

NÚMEROS INTERESSANTES:

Na temporada 2021, Lázaro disputou 17 partidas pelo Sub-20, marcando 12 gols e dando seis assistências. Pelo profissional, o jovem possui oito confrontos e uma assistência. O jogador é tido como promessa, principalmente após o título do Mundial Sub-17 com a Seleção, com direito a gol do título na decisão.