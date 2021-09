Rodrigo Caio não entra em campo desde julho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/09/2021 18:40

O Flamengo iniciou a semana que terá dois jogos diante do Grêmio, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, e pelo Brasileiro, no domingo. O técnico Renato Gaúcho pode ter reforços caseiros para os confrontos com o Tricolor gaúcho.

Atualmente, apenas Arrascaeta e Filipe Luís estão contundidos e entregues ao Departamento Médico. A boa notícia é que tanto a lesão do meia quanto a do lateral-esquerdo são consideradas 'leves' e não devem demorar a ficar à disposição da comissão técnica.

Outros atletas que foram desfalques na vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, como César, Rodrigo Caio, Renê, Kenedy e Piris participaram de coletivo contra o Sub-20 nesta segunda-feira e devem ficar à disposição já para esta quarta-feira.

Diego embora não tenha lesão, segundo o Flamengo, não foi a campo nesta segunda-feira. Gabigol fez trabalhos com bola, mas não participou do coletivo junto com os demais atletas. Bruno Henrique, se recuperando de contusão muscular no fim de agosto, iniciou a transição física, mas não deve voltar nesta quarta.

Veja abaixo o status de cada jogador:

Bruno Henrique preparação física



César, Rodrigo Caio, Renê, Kenedy e Piris participaram de coletivo contra o Sub-20



Gabigol treinou no campo



Diego fez trabalhos internos



Arrascaeta e Filipe Luís estão lesionados (contusões consideradas "leves")

*Em seu primeiro dia no Ninho do Urubu, David Luiz fez avaliações físicas na parte interna e no campo. O zagueiro, embora não entre em campo por uma partida oficial desde maio, apresentou boa forma física e não deve demorar muito para estrear com a camisa do Flamengo.