Publicado 13/09/2021 00:55

Após anunciar o lateral Rafael, o Botafogo pode ter mais um reforço em breve. A negociação com o atacante Fernandão, que está livre no mercado desde a saída do Goiás, avançaram, e um acordo está mais perto de acontecer. As partes conversam desde o começo do mês, quando o Jornal O Dia informou a situação

Tanto o Botafogo quanto o Fernandão têm o desejo de sacramentar a transação, mas no começo de 2021, quando o Goiás ainda disputava o Brasileirão 2020, o atacante foi pego no doping por ter ingerido uma substância que ajuda no emagrecimento, mas como ainda não foi julgado, o Departamento de Futebol esperava um retorno do Jurídico para saber se haveria algum problema na chegada do atleta.

A resposta que o Botafogo teve é que Fernandão poderá entrar em campo a partir de novembro, mas liberado para treinar normalmente. Ou seja, caso a contratação seja feita nesta semana, o atleta iniciaria os trabalhos no Alvinegro e fecharia contrato válido até dezembro de 2022.

Vale ressaltar que o Botafogo perderá Rafael Navarro em breve. O jovem atacante, com vínculo até dezembro deste ano, já decidiu que não irá renovar, o que fará a diretoria ir ao mercado em busca de um jogador para o setor ofensivo, e Fernandão poderia ser esse atleta já para o próximo ano.

Fernandão está mantendo a forma física com preparador físico particular enquanto aguarda o futuro. Além de Goiás, o atacante de 34 anos já passou por América-RJ, Flamengo, Tombense, Volta Redonda, Macaé, Paysandu, Democrata-GV, Guarani, Palmeiras, Atlético-GO, Bursapor e Fenebarque, da Turquia, Al-Wehda, da Arábia, e Bahia.