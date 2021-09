Pedro comemorando gol diante do Palmeiras - Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro comemorando gol diante do PalmeirasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/09/2021 06:00

Nesta temporada, o Flamengo manteve a cartilha de trazer reforços de peso. O elenco, que já era forte, tornou-se ainda mais qualificado. Os números positivos do ataque, no entanto, são mantidos por jogadores que já conhecem a casa e conquistaram títulos nos últimos anos.



Em 2021, o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro já marcou já marcou 52 dos 113 gols da equipe, sendo 27 do camisa 9; 13 do camisa 27; e 12 do camisa 21, o que representa 46% dos gols da equipe na temporada.



Inclusive, os "hat-tricks" de atletas do clube na temporada foram de Pedro, Gabigol, duas vezes, e Bruno Henrique. Relembre abaixo os jogos:



- Pedro (3x0 Volta Redonda – Carioca)

- Gabigol (5x0 Bahia – Brasileiro)

- Bruno Henrique (5x1 São Paulo – Brasileiro)

-Gabi (4x0 Santos – Brasileiro)



Mas o bom momento do trio não é de agora. Na última temporada, Gabigol (27), Pedro (23) e Bruno Henrique (21) foram responsáveis por 71 dos 131 gols do Flamengo. Ou seja, 54,1% dos tentos rubro-negros em 2020.

RESERVA DE LUXO:



O gol diante do Palmeiras foi um alívio para Pedro. Sem balançar a rede por quase dois meses, o atacante, claramente, se cobrava nas partidas e buscava balançar a rede. No último domingo, em uma das suas especialidades (cabeçada), o camisa 21 marcou e comemorou bastante.

Embora seja reserva de Gabigol, Pedro tem sido acionado com frequência e, embora não estivesse marcando, ele fazia boas atuações e recebia elogios de Renato Gaúcho, que fazia questão de defender o camisa 21 e blindava o atleta de críticas.

"Eu tenho conversado quase que diariamente com Pedro. É um jogador que tem muitas qualidades, jovem e que estará na seleção brasileira. Mas hoje ele joga numa posição que é do Gabigol. Infelizmente só podem jogar 11. Ele joga na posição do Gabigol, mas ele tem entrado nos jogos. O Pedro tem o espaço dele. Um jogador que estará em Copa do Mundo sem sombra de dúvidas."