O Botafogo acertou valores com o atacante Fernandão, ex Bahia e Goiás. O jogador, que está suspenso por doping, é visado para a próxima temporada, numa possível volta do Botafogo à série A do Brasileirão. Divulgação

Publicado 16/09/2021 19:39 | Atualizado 16/09/2021 19:44

O Botafogo não vai mais contratar Fernandão. Depois de acertar base salarial e tempo de contrato, e realizar exames médicos no atacante, a diretoria alvinegra ligou para os representantes do jogador para avisar que, por conta de decisões internas, o negócio não será concretizado.

A reportagem entrou em contato com Eduardo Uram, agente de Fernandão. O empresário não quis dar muito detalhes, mas confirmou a desistência do Botafogo em ter o atacante mesmo depois de o atleta ter sido aprovado nos testes físicos.

"O Botafogo oficialmente desistiu de contratar Fernandão depois de estar tudo fechado e o jogador aprovado nos exames médicos. As razões apontadas foram administrativas e não esportivas. Razões as quais eu respeito por se tratar de uma reestruturação do clube, apesar de estarmos chateados e o jogador frustrado. Venho agradecer o apoio que ele teve do Departamento de Futebol e comissão técnica", disse Uram ao Jornal O Dia.

Entenda o imbróglio:

O Botafogo tem interesse em Fernandão desde o começo da temporada, mas o jogador acabou sendo pego em exame antidoping. Após a chegada de Enderson Moreira, o Alvinegro voltou a querer a chegada do atacante, pois o técnico gosta bastante do experiente atleta.

Como já foi julgado, Fernandão poderia começar a treinar a partir do dia 8 de setembro e entrar em campo em novembro, pegando a reta final da Série B. Com isso, o Botafogo e os empresários do atleta firmaram um seguinte acordo: Fernandão receberia um valor simbólico na reta final de 2021 e, a partir da próxima temporada, o salário seria de acordo com a Divisão que o Alvinegro jogasse. Se o time conseguisse o acesso à Série A, o montante seria um pouco maior.

Mas, mesmo depois de ter acordo apalavrado, o Botafogo voltou atrás e quis diminuir o que havia sido combinado. Fernandão, com muita vontade de atuar pelo Botafogo, topou a contraproposta, realizou os exames médicos, foi aprovado e aguardou a diretoria alvinegra para assinar.

Porém, nesta quarta-feira, após o CEO Jorge Braga ser contra a contratação de Fernandão, a diretoria decidiu não finalizar a transação e entrou em contato com Eduardo Uram para comunicá-lo que o negócio não avançaria.

Com 34 anos, Fernandão continua livre no mercado. O último clube do atacante foi o Goiás, time que defendeu até fevereiro desse ano.