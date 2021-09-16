O Botafogo acertou valores com o atacante Fernandão, ex Bahia e Goiás. O jogador, que está suspenso por doping, é visado para a próxima temporada, numa possível volta do Botafogo à série A do Brasileirão. Divulgação
Empresário confirma desistência do Botafogo em contratar Fernandão mesmo após jogador ser aprovado em exames médicos
Atacante aguardava apenas a assinatura para ser tornar atleta do Alvinegro carioca; jogador receberia salário simbólico em 2021 e vencimento no próximo ano dependeria da Divisão que o time disputasse
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Meia-atacante atuou por 30 minutos na noite da última quarta, pelo profissional, e, na tarde desta quinta, disputou 90 minutos do duelo com o Botafogo, pela semifinal do Carioca Sub-20, e ainda marcou um gol
Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato que renderá pelo menos US$ 27,25 milhões
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Trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro é responsável por quase 50% dos gols do Flamengo em 2021
Boa fase vem desde a última temporada, quando os três fizeram 54% dos tentos rubro-negros
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