Publicado 18/09/2021 16:08

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Grêmio neste domingo, no Maracanã, às 20h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos treinos preparatórios, Renato Gaúcho esboçou a equipe com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Arão, Andreas, Vitinho, Everton Ribeiro, Michael e Gabigol.

Com isso, em relação ao time que atuou contra o próprio Grêmio, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, entram Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique e Arão nas vagas de Gabriel Batista, Matheuzinho, Léo Pereira e Thiago Maia.

A equipe também terá novidades no banco de reservas. Kenedy, contratado nesta janela de transferência, está relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo. David Luiz, que finalizou a primeira semana de treinos, anda não ficará à disposição.

Bruno Henrique, recuperado de uma grave lesão na coxa direita, voltou a ser relacionado. Mas, como está há quase um mês sem entrar em campo, a ideia é deixá-lo no banco e entrar no decorrer da partida para ganhar ritmo de jogo e ficar 100% para o duelo de quarta com o Barcelona de Guayaquil.