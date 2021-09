Série B - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/09/2021 16:45 | Atualizado 17/09/2021 16:45

Em reunião nesta sexta-feira, com os 20 clubes da Série B, o Conselho Técnico da CBF decidiu que os times da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro poderão ter torcida nos estádios no restante da competição de 2021, mas seguindo normas e protocolos do município. A decisão vale a partir da 25ª rodada e foi tomada com aprovação da maioria das equipes, sendo 14 a favor da volta da torcida e seis contra.

O Flamengo, clube que teve liminar derrubada pelo STJD e não poderá colocar torcida no jogo deste domingo contra o Grêmio, achou irônica a decisão, e um dirigente do Rubro-Negro, em tom de ironia, disse: "Para o mundo ver como a coerência e a isenção imperam ali."

A reunião do Conselho Técnico da CBF com os clubes da Série A está marcada para o dia 28 de setembro e prometer ter momentos calorosos, principalmente porque as equipes de São Paulo, que ainda não têm liberação do município para ter torcida, é contra o retorno de público nos estádios neste momento.