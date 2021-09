Políticos posam para foto durante evento no Ninho do Urubu - Reprodução

Publicado 18/09/2021 20:46 | Atualizado 18/09/2021 21:01

Enquanto os jogadores do Flamengo participavam do último treino antes do duelo com o Grêmio, marcado para este domingo, às 20h30, uma confraternização entre deputados e vereadores acontecia no Ninho do Urubu, no módulo da categoria de base.

O evento neste sábado contou com a presença de mais de 100 pessoas, entre deputados, vereadores, convidados, funcionários, como o roupeiro Clebinho, e membros da diretoria do Flamengo, como Marcos Braz (vice de futebol), Cacau Cotta (diretor de relações externas), Alexsander Santos (diretor de relações governamentais) e até mesmo Rodolfo Landim, atual presidente do clube.

Além de churrasco, uma partida entre deputados e vereadores aconteceu em um dos campos do módulo da categoria de base do Flamengo. Segundo apurou a reportagem, a "pelada" terminou 7 a 0 para os vereadores, com destaque para Felipe Michel (do Partido Progressistas), que, segundo fontes do O Dia, "deitou e rolou" no duelo. Já Bebeto, ex-jogador com passagem pelo Rubro-Negro, deu "migué" e pediu para ser substituído logo no começo.

A confraternização, inicialmente, seria na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na sede oficial do Flamengo. Mas como o local ainda não pode receber grandes eventos, as pessoas envolvidas preferiram levar o evento para o Ninho do Urubu, mas com uma condição: não poderia tietar jogadores do elenco profissional e/ou atrapalhar o treinamento.

Ainda de acordo com as fontes da reportagem, o evento não atrapalhou os trabalhos de Renato Gaúcho, que finalizava a preparação da equipe para encarar o Grêmio.