Publicado 21/09/2021 19:10 | Atualizado 21/09/2021 19:12

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã, às 21h30. Nesta terça-feira, no último dia de preparação da equipe, Renato Gaúcho aproveitou para fazer os últimos ajustes com o time titular e indicou que terá novidade: ao lado de Rodrigo Caio, David Luiz participou de toda a atividade.

Em nenhum momento, Renato Gaúcho comandou coletivo, focou em treinamento de jogadas ensaiadas através de bola parada e também aproveitou para trabalhar a saída com marcação pressão. Em todo momento, David Luiz esteve ao lado de Rodrigo Caio. O camisa 23 ficou do lado esquerdo e o companheiro do lado direito.

Durante as atividades, o time titular foi formado por Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Filipe Luís e Arrascaeta, que se recuperam de lesão muscular, não treinaram com o grupo, correram em volta do campo, e dificilmente serão relacionados.