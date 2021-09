Renato Gaúcho passando instruções a Kenedy - Gilvan de Souza/Flamengo

Renato Gaúcho passando instruções a KenedyGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/09/2021 21:04

O Flamengo iniciou uma das semanas mais importantes da equipe na temporada 2021. Nas próximas duas quartas-feiras, o time rubro-negro vai encarar o Barcelona de Guayaquil na briga por uma vaga na decisão da Libertadores da América 2021. Com os dois duelos, o técnico Renato Gaúcho vai se tornar o treinador brasileiro com mais jogos na competição sul-americana.

Atualmente, o topo no quesito pertence a Muricy Ramalho, ex-treinador, que acumulou passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Internacional, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Santos e o próprio Flamengo. Atualmente coordenador técnico do Tricolor paulista, o ex-comandante tem 79 jogos como técnico na Libertadores.

Renato Gaúcho, com 78, irá passar Muricy Ramalho no próximo dia 29 de setembro, data do jogo da volta, no Equador, pela semifinal da Libertadores 2021. Caso consiga chegar à decisão, o treinador rubro-negro terminará isolado na primeira colocação, com 81 partidas.

PREOCUPAÇÃO:

Para o duelo desta quarta-feira, Renato Gaúcho não irá contar com Filipe Luís. O lateral é carta fora do baralho da comissão técnica para este jogo. O lateral-esquerdo não se recuperou a tempo de uma lesão muscular e é preparado para a partida da volta, no dia 29.

Já Arrascaeta tem chances, mesmo que remotas, de entrar em campo. Há quem diga que se fosse decisão, o uruguaio iria no sacrifício. Martelo da presença do meia na lista de relacionados sairá nesta terça-feira. Por outro lado, Diego Ribas, recuperado de edema muscular, está à disposição de Renato Gaúcho.

David Luiz, que tem apenas uma semana de treino no Flamengo, se apresentou bem fisicamente e há possibilidade de ser relacionado pela primeira vez nesta quarta-feira.