Nathan é considerado titular absoluto no Boavista, de PortugalReprodução Twitter Nathan

Publicado 28/09/2021 16:19 | Atualizado 28/09/2021 16:20

A paciência da diretoria do Vasco com o Boavista, de Portugal, chegou ao fim. Depois de mais uma tentativa de ouvir os portugueses pelo não pagamento da primeira parcela referente à compra do lateral-direito Nathan, a cúpula vascaína preparou a documentação, juntou a papelada e pagou a taxa necessária (CHF 5.000, cerca de R$ 29 mil pela cotação atual) para dar entrada na Fifa e cobrar a dívida de € 550 mil, em torno de R$ 3,4 milhões.

Por contrato, o valor deveria ter sido quitado até 31 de julho deste ano, mas o Boavista não cumpriu o acordo. Até o momento, o Vasco enviou quatro e-mails ao time europeu, mas nenhuma resposta à diretoria carioca foi encaminhada. Inclusive, membros da cúpula vascaína foram pegos de surpresa ao ler na mídia portuguesa que o valor já havia sido pago de forma antecipada, o que, na visão do Cruzmaltino não procede.

De fato, o Vasco, ainda na gestão de Alexandre Campello, tentou antecipar o valor da primeira parcela da venda de Nathan, mas sem sucesso. Agora, precisará recorrer à Fifa para conseguir ver a cor do dinheiro.

O CONTRATO FIRMADO:



O contrato de empréstimo do lateral-direito Nathan do Vasco ao Boavista, firmado em setembro de 2020, possuía cláusula de obrigação de compra do jogador por parte do clube português, após 12 meses da chegada dele. No entanto, o time europeu ainda não pagou ao Cruzmaltino o valor referente à venda.

Além de receber 200 mil euros pelo empréstimo - valor que foi pago à vista - o Vasco tem que embolsar pela venda do lateral-direito 1,1 milhão de euros (cerca de 6,8 milhões de reais na cotação atual), por 75% dos direitos econômicos, que devem ser pagos em duas parcelas de 550 mil: a primeira com vencimento em 31 de julho de 2021 e a segunda com vencimento em 31 de dezembro de 2021.

Nathan chegou ao Vasco em 2017, após se destacar pela Portuguesa-RJ. A sua melhor temporada com a camisa vascaína foi em 2019, quando entrou em campo 39 vezes. Em 2020, o jovem lateral disputou oito partidas (entre Sub-19 e Sub-20) e era a quinta opção no elenco principal. Pelo Boavista, o jovem de 20 anos, considerado titular absoluto, atuou em 29 oportunidades até o momento, deu duas assistências e anotou um gol.