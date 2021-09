Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/09/2021 23:50 | Atualizado 24/09/2021 23:52

O Flamengo vira a chave e se desliga da Libertadores, mas o planejamento da semana inclui o confronto com o Barcelona de Guayaquil. De olho no duelo da próxima quarta-feira com os equatorianos, que vai decidir vaga na decisão da competição sul-americana, a comissão técnica cogita poupar jogadores titulares da partida deste domingo com o América-MG, às 11h, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O martelo será batido neste sábado, na última atividade antes do embarque para Belo Horizonte, local do jogo contra o Coelho. Os nomes em pauta para serem poupados são: Diego Alves, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol. Vale ressaltar que Rodrigo Caio, suspenso, é desfalque certo.

O portal Ge.com noticiou primeiramente a possibilidade de poupar Everton Ribeiro. A reportagem do Jornal O Dia confirmou e também apurou sobre Diego Alves, Isla e Gabigol.

Por outro lado, Arrascaeta e Filipe Luís, recuperados das respectivas lesões musculares, treinaram normalmente com o grupo e têm chance de serem relacionados para poder ganhar ritmo de jogo já visando ao duelo de quarta-feira com o Barcelona de Guayaquil. O uruguaio, internamente, conversou com a comissão e disse que deseja viajar com a delegação. A ver qual será a decisão de Renato Gaúcho.



Com 34 pontos, o Flamengo está na terceira colocação, atrás de Palmeiras (38) e Atlético-MG (45). O Rubro-Negro tem dois jogos a menos que o o time paulista e a equipe mineira.