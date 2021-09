Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Publicado 28/09/2021 19:28

A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, começou a trabalhar nos bastidores para reorganizar o calendário do fim da temporada 2021. Como o Campeonato Brasileiro tem (e terá) muitos jogos adiados, a entidade máxima do futebol já estuda as novas datas.

Segundo apurou a Coluna do Venê, a CBF deseja, neste momento, fazer da seguinte forma: o Brasileirão acabando no final de semana do dia 19 de dezembro, e as decisões da Copa do Brasil em 22 de dezembro (jogo de ida) e 29 de dezembro (partida da volta).

Como o Mundial de Clubes será apenas em fevereiro, a alteração no calendário do futebol brasileiro não influencia se algum clube estiver disputando a competição internacional.

A CBF precisará fazer essas mudanças porque decidiu adiar jogos na Data Fifa em setembro e em outubro dos clubes que têm jogadores cedidos para a seleção brasileira.