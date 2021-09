CBF - Divulgação CBF

Publicado 28/09/2021 17:02 | Atualizado 28/09/2021 17:09

A volta de público aos estádios nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro está autorizada já na próxima rodada, mas com uma ressalva ressalva. O Conselho Técnico dos times da Primeira Divisão definiu, em reunião online nesta terça-feira, o adiamento do jogo do Bahia, que ainda não vai ter a possibilidade de atuar com público por decisão do governo estadual da Bahia.

Segundo apurou a reportagem, o Athletico-PR foi o único clube, dos 19 presentes, que votou contra. O Flamengo, minutos antes de começar a reunião, emitiu nota oficial esclarecendo que não iria comparecer porque entende "que não cabe aos clubes coletivamente ou à CBF deliberar sobre o retorno do público aos estádios. Portanto, por uma questão de princípio e de lógica processual e jurídica, o Flamengo não participará da reunião, até para não adotar uma conduta contraditória em relação à posição que sempre defendeu".

Como em São Paulo o público está liberado pelo Governo a partir do dia 4 de outubro, Palmeiras x Juventude e Red Bull Bragantino x Corinthians serão sem presença de torcida. Na reunião, o Santos pediu adiamento do duelo com o Fluminense e teve a solicitação atendida.