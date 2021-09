Thiago Maia - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/09/2021 20:25 | Atualizado 28/09/2021 20:26

O Flamengo tem mais uma baixa para pegar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, no Equador, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. Além de Léo Pereira, suspenso, Thiago Maia, com edema muscular, sequer viajou com a delegação e ficou no Rio de Janeiro tratando o problema físico.

O clube não divulgou a lista de relacionados, e a informação foi apurada pela reportagem do jornal O Dia. Inclusive, o jogador é dúvida para o duelo de domingo com o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Gaúcho finalizou a preparação nesta tarde, e o time que vai a campo é Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.