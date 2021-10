Andreas em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2021 21:15 | Atualizado 30/09/2021 21:56

Andreas Pereira completou 40 dias de Rio de Janeiro. Pode parecer pouco, mas foi período suficiente para o jogador buscar o seu espaço, se tornar titular no time de Renato Gaúcho e justificar o esforço da diretoria do Flamengo para conseguir a sua contratação por empréstimo junto ao Manchester United, da Inglaterra.

No desembarque na Cidade Maravilhosa, no dia 20 de agosto, Andreas Pereira já havia avisado que chegaria para ajudar e não ser mais um no elenco do Flamengo recheado de craques.

"Uma sensação incrível, estou muito feliz. Ansioso também. Quero trabalhar, chego aqui para conquistar títulos, ajudar a equipe e fazer meu melhor", disse à FlaTV.

O discurso não ficou apenas nas palavras, e Andreas tratou de trabalhar para buscar espaço e mostrar o seu valor. Como se apresentou bem fisicamente, principalmente pelo fato de ter feito uma boa pré-temporada pelo Manchester United, o jogador fez a sua estreia oito dias após a chegada ao Brasil, contra o Santos.

Em apenas nove minutos em campo, Andreas já mostrou o cartão de visita e marcou o primeiro gol pelo Flamengo. De lá para cá, o jogador, que chegou para brigar por vaga na equipe como segundo volante, conquistou o seu espaço.

No dia a dia, segundo fontes da reportagem, Andreas trabalha de forma séria e foi chamado de "trabalhador", além de cumprir a rotina de treinos, principalmente aqueles exercícios na academia, os chamados regenerativos. É uma pessoa que demonstra estar ambientada ao Flamengo e também ao Rio de Janeiro. Exala felicidade nos corredores do Ninho do Urubu.

"Um jogador de anos de Europa. Jogou em vários clubes grandes por lá (Europa), mas chegou aqui, quietinho, sem reclamar de nada, e correu atrás", disse uma pessoa ouvida pela reportagem.

Andreas Pereira Alexandre Vidal/Flamengo PREFERÊNCIA POR POSIÇÃO: A prova final de que Andreas se tornou titular na vaga de Diego Ribas foi quando Renato Gaúcho teve praticamente o elenco todo à disposição contra o Barcelona-EQU (Léo Pereira, suspenso, e Thiago Maia, lesionado, foram as baixas), deixou o camisa 10 no banco e manteve o camisa 18 na equipe principal.

Muitos acharam que Andreas Pereira chegaria ao Flamengo para ser reserva direto de Arrascaeta. Porém, nas conversas com Bruno Spindel e Marcos Braz, ainda durante a negociação, o jogador havia deixado claro que gostaria de atuar como segundo volante. A cúpula compreendeu o desejo do atleta e viu nele uma espécie de substituto de Gerson, que foi vendido ao Olympique de Marselha.

Inicialmente, a opção de Andreas de atuar como segundo volante causou estranheza em grande parte da torcida. Renato Gaúcho, inclusive, deixou claro que o jogador disse que se sente mais à vontade nessa função e não mais adiantado, como armador.

"Se tenho jogador da posição, não adianta improvisar jogador que não gosta da posição. Gosto de cada jogador em sua posição, é o que tenho procurado fazer. Não adianta ficar colocando jogador em posição em que ele não se sente bem. Uma das queixas dele é que jogava fora da posição lá fora. De repente, num jogo, durante uma partida, ele pode jogar sim (mais avançado)", disse Renato após a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no dia 20 de setembro

NÚMEROS DE ANDREAS PEREIRA NO FLAMENGO:

7 jogos

1 gol

5 passes decisivos

2 grandes chances criadas

9 chutes (3 no gol, 2 na trave e 4 para fora)

82% acerto no passe

58% acerto no passe longo

10 desarmes

39 bolas recuperadas

33/68 duelos ganhos (49%)

10 faltas

1 amarelo

*Fonte: site Sofascore

ESFORÇO FINANCEIRO:

A diretoria do Flamengo teve que suar a camisa para conseguir a contratação de Andreas Pereira. Embora o jogador tenha aprovado o projeto desde os primeiros contatos, o Manchester United dificultou ao máximo, mas no fim das contas os ingleses perceberam que a ida para o Rubro-Negro seria benéfica ao atleta.

No ponto de vista financeiro, só com salário CLT (carteira assinada), o custo para se ter Andreas no elenco é de R$ 550 mil. O investimento (de tempo e dinheiro), pelo menos até o momento, valeu a pena. A ver no decorrer do contrato de empréstimo, que vai até junho de 2022.