Publicado 03/10/2021 12:35

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o atacante Fred completa 38 anos neste domingo. O camisa 9 ganhou um presente, no mínimo diferente, de uma fã e torcedora do time. Crisciana Azevedo, propagandista de 39 anos, gastou mais de 200 reais para dar o nome do centroavante para uma estrela próxima ao sistema solar da terra. As informações são do portal "ge.com".

Essas estrelas são mapeadas, com coordenadas reais, por um site de uma empresa holandesa. O sistema é usado pela comunidade científica. E assim, no dia de 17 de junho de 2021, a estrela localizada em RA 15h32m09.96 -06°38’16.9” foi batizada de "Fred Guedes 9".

Feliz com a homenagem, Fred afirma que não sabia ser possível batizar estrelas:

"Eu recebi uma grata surpresa pela Cris. Encontrei ela no hotel, e ela me contou toda a história, fez uma homenagem e colocou uma estrela no meu nome. Eu nem sabia que era possível isso. O mais bacana foi o carinho que ela mostrou por mim, que a família dela toda tem por mim. Ela recorta, guarda tudo. Já a encontrei algumas vezes. Cris, muito obrigado. Eu já me sinto parte da sua família", disse o camisa 9.

Cris, que nasceu em família tricolor, afirma que o presente foi uma forma de "retribuir" os feitos do ídolo tricolor:

"A gente pensa, né? Como presentear um ídolo, retribuir tantos momentos felizes em família que ele pôde me dar, se é que isso é possível (retribuir)? E quando vi esse projeto de batizar estrelas, pensei: “Talvez ele consiga sentir um pouco o que ele é para nós, enquanto torcedores”. Escolhi uma da Constelação de Libra por conta do aniversário dele (signo). Estava disponível, então era para ser essa mesmo (risos)", afirmou a torcedora antes de completar:

"Eu venho de família toda tricolor, meu pai fala dos grandes ídolos, que são inúmeros. O Fred tem um carinho para mim e acredito para a nova geração por estarmos podendo acompanhar. Eu sei das histórias dos demais, mas com o Fred eu pude acompanhar os dois títulos (brasileiros), os bastidores, as brincadeiras com o elenco. Ele é ídolo dentro de campo, nas ações sociais que está sempre querendo se envolver de alguma forma… Para mim, é o pacote completo de um ídolo", concluiu.