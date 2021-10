Wellington - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/10/2021 12:37

Rio - Contratado no início de março, o volante Wellington já bateu as metas estipuladas em contrato para sua renovação automática com o Fluminense. Apesar disso, o jogador de 30 anos não tem agradado internamente e está fora dos planos do Tricolor para a temporada de 2022. A informação é do site "NETFLU".

Wellington chegou ao Fluminense a pedido do ex-técnico Roger Machado, que foi desligado após a queda na Libertadores para o Barcelona-EQU. Com a comissão técnica de Marcão, o meia não conta com prestígio interno.

Como estipulado em contrato, o volante renovaria caso fosse relacionado em pelo menos 60% dos jogos do Tricolor na temporada, meta que já foi batida pelo camisa 5. No entanto, sem agradar internamente, uma rescisão amigável ou até mesmo um empréstimo não estão descartados.

Para o setor, o técnico Marcão conta com Martinelli, André, que voltou a ter espaço, e o recém-contratado Nonato, que vem agradando nas últimas partidas.