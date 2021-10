Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 04/10/2021 18:21

Rio - Nesta segunda-feira (4), o Fluminense ampliou o vínculo com o atacante John Kennedy, de 19 anos, destaque do sub-20, até 2025 e com multa rescisória de R$ 316 milhões. Anteriormente, o contrato do jogador era até dezembro de 2024. A informação é do portal "GE".

A multa rescisória do atleta foi reajustada de € 40 milhões para € 50 milhões (R$ 316 milhões na cotação atual). A renovação de contrato do jogador com o Fluminense foi a segunda desde o primeiro vínculo profissional com o Tricolor, que encerrava em abril de 2022. Além disso, o acordo contou com o auxílio das empresas DG Assessoria, Tinmo e Bertolucci Sports.

John Kennedy está integrado ao profissional de 2020 e tem revezado com a base neste ano para poder recuperar a forma e ritmo após o extenso período afastado dos gramados devido à infecção da Covid-19. Nos últimos dias, o atacante foi decisivo nas finais do Campeonato Carioca para a conquista do título após ter marcado três gols nas semifinais contra o Vasco e, em seguida, mais três contra o Flamengo.