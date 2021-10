Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 05/10/2021 10:47

Rio - Vivendo uma verdadeira lua de mel com os torcedores do Fluminense, o volante André, de 20 anos, teve o seu contrato renovado pelo clube carioca na última segunda-feira. Por meio do site oficial do clube carioca, o jovem comemorou a assinatura do novo vínculo com o Tricolor das Laranjeiras.

"Muito feliz em renovar com o Fluzão até 2024. Só tenho a agradecer ao Tricolor por toda a confiança em meu trabalho. Se hoje estou aqui é porque Deus, minha família e quem está ao meu lado sempre acreditaram em mim. Um agradecimento especial à diretoria do clube, aos profissionais da comissão técnica, companheiros e a essa torcida de Guerreiros. Não canso de dizer que é uma honra fazer parte desse grupo. Que mais sonhos se realizem aqui e que eu possa vestir essa armadura tão pesada por muito mais tempo", disse.

O volante André começou a temporada desprestigiado e por pouco não foi emprestado para clubes que iriam disputar a Série B. A negociação do jovem melou com a lesão de Hudson, que teve que operar o joelho. No entanto, o atleta só se tornou titular no segundo semestre, após se destacar e marcar na vitória sobre o Flamengo no Brasileiro. Ao todo, André entrou em campo em 22 jogos na atual temporada e fez um gol pelo Fluminense.