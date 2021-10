Fluminense não tem torcedores em seus jogos desde março de 2020 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/10/2021 19:17

Nesta terça-feira, parte da torcida do Fluminense foi às Laranjeiras para comprar o ingresso do duelo contra o Fortaleza. Desde 8 de março de 2020 sem ir ao Maracanã, os tricolores foram à sede para realizar exame antígeno da Covid-19 e retirar a entrada. Em parceria com instituição, a Insider Diagnósticos fez exames com descontos especiais para sócios-torcedores.



Os testes começaram a ser feitos hoje no local, com o custo de R$50 para sócios, com duração de 8h às 17h. Aqueles que não fizeram o exame nesta terça tem até a quarta-feira para adquirir o resultado e ingresso. Além da sede social, o Fluminense também ofereceu laboratórios credenciados para a realização do antígeno de SARS-CoV-2.

As longas filas durante a manhã e o início da tarde não passaram despercebidas por aqueles que foram fazer o exame. De acordo com Rodrigo Moretti, a operação levou tempo, mas ocorreu de forma organizada.



- Tinha bastante fila, mas acho que foi uma forma de acelerar o processo [de compra do ingresso]. O clube dividiu em três etapas de fila, mas achei bem rápido. Eu cheguei cerca de 12h30 e estou saindo, agora, às 13h. Achei mais rápido do que eu esperava - disse o torcedor.



Mesmo com a demora de três horas para a confirmação do resultado, o fluxo foi intenso na maior parte do dia e só diminuiu nas horas finais de testagem. Com a opção pelo modelo mais abrangente de evento-teste, que contempla todos que estão em dia com o calendário vacinal, a expectativa é que mais torcedores possam ir ao estádio para apoiar o clube.



Na próxima quarta, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!