Novo contrato de atacante do Fluminense é publicado no BID

John KennedyFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/10/2021 17:14

Rio - Nesta terça-feira (5), o novo contrato do atacante John Kennedy com o Fluminense, foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário). A cria das categorias de base do Tricolor assinou uma extensão do vínculo até 2025 e com multa rescisória de R$ 316 milhões.

Anteriormente, o contrato do atleta era até dezembro de 2024 e com multa de € 40 milhões. Esse é o segundo contrato de John Kennedy com o Fluminense, desde o primeiro vínculo profissional que encerrava em abril de 2022.

Nesta quarta-feira (6), o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 32 pontos.