Fluminense vive boa fase com Marcão Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/10/2021 12:24

Sem perder no Campeonato Brasileiro desde que Marcão assumiu no lugar de Roger Machado, o Fluminense pode entrar no G-6 nesta quarta-feira. Para isso, precisará vencer o Fortaleza, às 21h30 no Maracanã, e torcer por outras duas combinações de resultados.



Com a vitória do Corinthians sobre o Bahia na terça, o Fluminense, oitavo colocado, agora só poderá ultrapassar RB Bragantino e Internacional ao fim desta rodada. Para isso, precisa que os dois clubes tropecem em seus jogos.



Sexto colocado com 34 pontos, o Bragantino precisa perder em casa para o Flamengo. Caso empate, já ficará na frente do Fluminense, por ter mais vitórias. Já o Internacional, sétimo com 32, joga fora contra o Ceará e basta um empate para o Tricolor ultrapassá-lo em caso de vitória sobre o Fortaleza.

Para o objetivo, o Fluminense contará com uma força extra na partida de logo mais no Maracanã. Afinal, será o retorno da torcida tricolor aos estádios desde março de 2020.