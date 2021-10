Egídio, fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/10/2021 17:11

Rio - Nesta quarta-feira (6), o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", cravou em seu canal no YouTube, que o lateral-esquerdo Egídio, de 35 anos, está próximo de deixar o Fluminense no final da temporada. O empresário do atleta, Eduardo Uram, revelou nos últimos para o portal "NETFLU", que o jogador não foi procurado para renovar o contrato.

Por conta de problemas físicos, Egídio não conseguiu mais ser relacionado pelo técnico Marcão no elenco tricolor. Em sua ausência, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, com contrato até o final de 2022, preenche a vaga no time do Fluminense.

Nos últimos dias, o lateral-esquerdo voltou a treinar com o elenco, apesar de não ter sido relacionado na vitória do Fluminense contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, o Tricolor enfrenta o Fortaleza e o técnico Marcão não relacionou o jogador para o duelo da 24ª rodada da Série A.