Com Martinelli suspenso, Nonato foi confirmado no meio de campo tricolor - Divulgação

Publicado 06/10/2021 21:16

Rio - Invicto há sete rodadas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está escalado para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, sem novidade. Oitavo colocado, com 32 pontos, o Tricolor tem um duelo direto em busca de um lugar na zona de classificação da Libertadores. O Leão ocupa o quinto lugar, com 32.

O embate válido pela 24ª rodada marca a volta da torcida tricolor aos estádios, após a liberação do público pelo Conselho Técnico dos clubes da Série A. Marcão não contará com Martinelli, suspenso, e Nonato herda a vaga. Em contrapartida, Yago, recuperado de dores musculares, está à disposição.

Portanto, o Fluminense está confirmado com a seguinte formação: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.





O Tricolor vem em ascensão no Brasileirão desde a chegada do técnico Marcão. São sete jogos de invencibilidade na competição. Para a partida contra o Fortaleza, o treinador