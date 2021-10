Fred não esconde insatisfação com derrota do Fluminense: 'Tentamos empatar de qualquer jeito' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/10/2021 14:24

Na noite do retorno da torcida ao Maracanã, o Fluminense não teve uma boa atuação e perdeu para o Fortaleza por 2 a 0. Com duas falhas defensivas, Marcelo Benevenuto e Titi marcaram, de cabeça, os gols da vitória do Leão do Pici. Na saída de campo, Fred tentou explicar o revés e disse que a equipe se desorganizou após os gols dos visitantes.

- Eles vieram bem fechados e a bola parada foi decisiva para eles. A gente sabia que eles são fortes na bola parada e infelizmente subiram no terceiro andar e fizeram os gols. E depois para buscar é difícil - explicou o centroavante, e em seguida emendou:

- A torcida fazendo a parte dela, tentando empurrar a gente para cima. Mas a gente acabou desorganizando bastante nessa tentativa de fazer os gols. O jogo ficou muito solto para eles. A gente tentou empatar nesse finalzinho de qualquer jeito. Infelizmente a gente se desorganizou. Mas a gente vai levantar a cabeça e sábado tem mais - disse o jogador.

Com a derrota, o Tricolor perdeu a oportunidade de se aproximar do G6 e está com 32 pontos na nona colocação. A diferença para o sexto colocado, que atualmente é o RB Bragantino, é de três pontos.

O próximo compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro será no sábado, às 16h30, diante do Atlético-GO, também no Maracanã, com a presença da torcida. O jogo será válido pela 25ª rodada da competição nacional.