Vice-presidente do Fluminense critica atitude do presidente Mário Bittencourt - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/10/2021 18:01

Rio - Nesta quinta-feira (7), o vice-presidente afastado do Fluminense, Celso Barros, criticou a atitude do presidente Mário Bittencourt, que se retirou do camarote no Maracanã, após ter sido vaiado pela torcida, durante o confronto contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 para o Leão do Pici.

"É por estas e outras que ele temia tanto o retorno do público aos estádios", disse o dirigente Celso Barros, no Instagram.



No próximo sábado, o Fluminense enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novamente com torcida, o Tricolor já disponibilizou a forma de comprar os ingressos. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a nona colocação e soma 32 pontos.