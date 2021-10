Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/10/2021 10:11

Rio - O Fluminense está perto de chegar a um acordo financeiro com o STK Samorin, da Eslováquia, ex-filial do Tricolor no velho continente. O projeto "Flu Europa", que foi grande aposta nas gestões de Peter Siemsen e Pedro Abad, não deu certo e ainda gerou um processo milionário tendo o clube carioca como réu.

Após longa briga judicial por conta da falta de pagamento do aporte financeiro ao STK Samorin, o valor, anteriormente de R$ 12,5 milhões, foi definido em juízo na quantia de R$ 3,4 milhões. Durante entrevista coletiva recente, o presidente Mário Bittencourt revelou o prazo de 40 dias para quitar o montante. De acordo com o site "NETFLU", o Fluminense está perto de chegar a um acordo com o eslovacos.

A ideia inicial é parcelar o valor caso tenha aprovação por parte do STK Samorin. A quantia é considerada alta para ser paga à vista, mas a diretoria Tricolor busca aparar as arestas com o ex-parceiro. Caso não cheguem a um denominador comum, o Fluminense pode ser punido pela FIFA com perda de pontos ou impossibilidade de assinar com novos jogadores.

O Fluminense STK Samorin chegou ao fim em 2019. Sem conseguir parceiros interessados na manutenção do projeto, a diretoria Tricolor desistiu da empreitada, que também envolvia uma espécie de intercâmbio de jogadores e membros de comissão técnica na terceira divisão do futebol da Eslováquia.