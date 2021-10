Prefeitura espera concluir vacinação dos idosos nos próximos dias, segundo o secretário de Saúde do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/10/2021 12:58 | Atualizado 07/10/2021 14:55

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse que espera chegar a 80% da população adulta da cidade vacinada contra o coronavírus nos próximos dias. Ele usou as redes sociais para informar que a vacinação de todo o grupo acima de 70 anos também deve ser concluída em breve. Hoje, a capital tem 352 pacientes internados por covid, o menor número desde o início da pandemia e a menor taxa de contágio (1,11), segundo dados oficiais.

No sábado, as unidades de saúde do Rio vacinam pessoas com 71 anos ou mais das 8h às 12h. Nestes dias, trabalhadores da saúde e profissionais com 60 anos ou mais também poderão se vacinar, além de pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais ou com 60 anos ou mais que tomaram segunda dose no Rio até o dia 31 de março. Todas as unidades de saúde continuam aplicando a segunda dose como previsto no calendário.

Flexibilização

Soranz confirmou o plano da prefeitura de liberar o uso de máscaras em locais abertos da cidade quando 65% da população atingir o esquema vacinal completo - com as duas doses, ou dose única. Segundo ele, isso deve acontecer daqui a dez ou 15 dias. O Comitê Científico do município prevê para 15 de outubro a liberação das máscaras.

"Não é agora (a liberação), e é importante que essa comunicação fique bem clara. É quando a gente chegar em 65% da população total da cidade vacinada, e 80% da população adulta", afirmou Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio' nesta quarta.