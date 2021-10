Instalação de lâmpadas de LED já superou a meta deste ano - Foto: Renan Olaz / CMRJ

Publicado 07/10/2021 19:01

Rio - Mais de 137 mil pontos de luz no Rio já utilizam luminárias de LED – um número 52% acima da estimativa da Rioluz para o final deste ano, de 90 mil pontos. A informação foi dada hoje, dia 7 de outubro, pelo presidente da empresa, Ricardo Mendanha Piquet de Alcantara, à comissão especial que acompanha o contrato de modernização da iluminação pública na cidade, presidida pelo primeiro secretário da Câmara Municipal, o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania).

“Esse é um contrato alto, de cerca de R$ 1,4 bilhão, e a nossa função é fiscalizar e acompanhar as metas”, disse Freitas, otimista com a previsão de que até o final de 2022 todos os 450 mil pontos de luz incluídos no contrato terão luminárias de LED, em substituição às lâmpadas a vapor de sódio. “O presidente da Rioluz informou que são 42 equipes trabalhando na modernização do sistema de iluminação e outras 127 equipes cuidando da manutenção dos novos e também dos antigos pontos de luz da cidade, que não podem ser esquecidos”, acrescentou.As lâmpadas antigas substituídas estão sendo usadas na manutenção dos pontos que ainda não foram modernizados ou descartadas conforme a legislação ambiental vigente, como afirmou Piquet, acrescentando que a utilização do LED garante redução de 58% no consumo de energia e ajuda a reduzir os impactos da bandeira vermelha nas contas da Prefeitura do Rio. “Em casa, o cidadão pode economizar energia, ao contrário da Prefeitura, que não pode deixar de garantir a iluminação pública”, afirmou o presidente da Rioluz.A execução do contrato de modernização da iluminação está à cargo da Concessionária Smart Luz, que também terá de substituir 35 mil postes de metal ou concreto pelos de fibra. Destes, 3,5 mil já foram trocados e outros 3,4 mil deverão ser substituídos até o final deste ano. Além disso, deverão ser instaladas 2 mil câmeras de segurança e 500 pontos de wi-fi na cidade até dezembro deste ano, e mais 8 mil câmeras e 4,5 mil pontos de wi-fi até dezembro do ano que vem.Os locais prioritários para receber as câmeras são as estações de BRT, pontos de alagamento, os túneis Zuzu Angel, Rafael Mascarenhas e André Rebouças, áreas do projeto Reviver Centro, o bairro de Campo Grande e a orla. Já os pontos de wi-fi, com capacidade para até 200 pessoas se conectarem simultaneamente à internet, foram mapeados pelas secretarias municipais e pelo Centro de Operações Rio (COR), devendo privilegiar a orla e praças dos bairros onde cresceram os nove jovens homenageados com o Prêmio Edson Luís, da Secretaria Especial da Juventude Carioca.