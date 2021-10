Cláudio Castro, governador do Rio - Rafael Campos

Publicado 07/10/2021 17:03

Rio - O Governo do Estado antecipou para esta sexta-feira o pagamento dos salários dos servidores do Rio. A expectativa é que a antecipação movimente o comércio por causa da compra para o Dia das Crianças, importante data para o varejo e para o turismo. Normalmente, o pagamento é feito no décimo dia útil do mês, conforme o calendário oficial.

"Essa antecipação é um reconhecimento e uma valorização ao trabalho dos servidores e também reflexo dos esforços do governo para colocar as contas em dia. Do ponto de vista econômico, injetará R$ 1,9 bilhão na economia fluminense", ressaltou o governador Cláudio Castro.

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) enxerga a tendência para a recuperação gradual do varejo no Rio. Depois do Natal e do Dia das Mães, o Dia das Crianças é a terceira data mais importante para as vendas. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, acredita que Farah, “com a previsibilidade dos pagamentos, a população pode pagar suas dívidas, reduzindo a inadimplência e, com isso, retomar ou aumentar seu poder aquisitivo, indo às compras e deixando um saldo positivo na economia local”.

A vacinação contra a covid-19 também deve melhorar o desempenho das vendas, além do maior movimento do turismo e do setor de bares e restaurantes. "As últimas pesquisas de ocupação hoteleira apontam um crescimento do fluxo de turistas nas cidades do interior e da capital", afirmou o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, acrescentou: "São 11 milhões de turistas domésticos e estamos investindo em diversas ações para atrair a maior parte deles".