Feriadão terá eventos pelo Dia das Crianças em toda cidadeFoto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 07/10/2021 16:39

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta quinta-feira, a programação para crianças e adolescentes aproveitarem o feriadão. O calendário de eventos conta com shows, oficinas, apresentações e visitas guiadas por toda cidade.



Museu de Arte do Rio, Praça Mauá

Apresentação circense. 09 e 10/10, das 11h às 17h. Grátis. Livre.



O Up Leon se apresenta ao longo do dia no museu. Entre as atividades, patinete gigante, perna de pau, show com malabares e monociclo.



Conheça o MAR - especial só para crianças. 09 e 10/10, das 13h às 14h. Grátis. Livre.



A atividade oferece visão panorâmica dos espaços do museu em conexão com a história da Zona Portuária do Rio e da Pequena África, além de um percurso cartografado pelas diferentes mostras em cartaz. A visita, com até uma hora de duração, é concluída dentro do pavilhão de exposições. O ponto de encontro fica ao lado da bilheteria.



Contação de Histórias com a companhia Ih, Contei! 09/10, das 14h às 15h. Grátis. Livre.

Inscrições pelo link: https://bit.ly/3uHOptx



Histórias assombradas da cultura popular ganham forma e voz nesta divertida sessão de histórias que leva para o palco contos passados de pai para filho.



Oficina de Criação - Brincando com Bolhas de Sabão Gigante, com a palhaça Amora. 10/10, das 14h às 17h. Grátis. Livre.



Oficina e brincadeiras com bolhas de sabão gigantes, onde o público é convidado a contemplar e interagir com esses “seres” coloridos e efêmeros. Com muita ludicidade, as crianças aprenderão a manusear os diferentes brinquedos para fazerem suas próprias bolhinhas e bolhonas.



Museu do Amanhã, Centro do Rio



Espetáculo Quanta Energia. Até 12/10 com sessões às 14h e às 15h30. Duração: 50 min. No dia 9/10 será realizada apenas a sessão das 15h30.



Classificação indicativa: de 5 a 13 anos. Vagas: 170 | Agendamento no site do museu.



O Quanta Energia! retoma suas atividades presenciais cheio de novidades com onze apresentações teatrais interativas ao Museu do Amanhã em comemoração ao Dia das Crianças. Protagonizado por uma dupla de cientistas ‘malucos’, o espetáculo proporciona às crianças a participação em experiências científicas para conhecer as formas de geração de energia elétrica e seus percursos até chegar às residências.





Yoga Pais e Filhos. 09/10, às 16h30. Livre.



Vagas: 15 responsáveis + 15 filhos | As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do Instituto MudeFit até 24h antes da aula. A aula será realizada presencialmente no Museu do Amanhã, no espaço do átrio, com o professor Guna.





Jogo de Bicicletas. 10/09, das 10h às 16h. Grátis. Livre.



Os jogos de bicicleta são uma maneira divertida de treinar o equilíbrio e praticar os primeiros exercícios para aprender a pedalar. Crianças, até 5 anos, participam junto com seus amigos e familiares de divertidas brincadeiras que fortalecem a confiança na condução da bicicleta. As crianças serão orientadas pelos instrutores, que farão a atividade com o apoio de seus responsáveis. Cada rodada terá a participação de até três crianças com 30 minutos de duração e 15 minutos de intervalo entre elas.



Recreação Fabulosos. 10/10, das 10h às 12h. Livre.



Vagas: 30 crianças acompanhadas de um responsável



Música, brincadeiras, contação de história, desenho, pintura livre e oficina de massinha.. As atividades acontecerão em parceria com a Granado e dois personagens (Raposa e Urso) vão distribuir balões e máscaras.



Visitas Cognitivas Sensoriais. 11 e 12/10, às 9h. Livre.



Vagas: 8 pessoas por vez | Agendamento pelo do site do museu.



Por se consagrar como uma das principais atrações turísticas do Brasil, considerado um local democrático e de acesso a múltiplos públicos, o Museu do Amanhã recebe, em horário exclusivo, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento e seus acompanhantes, conforme orienta a Lei Municipal 6278/2017, através do seu Programa de Educação. É preciso chegar com 15 minutos de antecedência.





ANIMASOM no Museu do Amanhã. 11/10, das 12h às 16h. Livre.



Diversos personagens da ANIMASOM estarão espalhados pelo espaço expositivo do Museu do Amanhã interagindo com o público e trazendo informações sobre a exposição principal.



Roda de Brincar Fabulosos. 12/10, às 10h e às 11h. Livre.



Vagas: 40 (20 vagas em cada horário) | Inscrições pelo site



A Roda de Brincar convida as crianças e seus acompanhantes a mergulhar no universo lúdico. Embaladas por canções do universo infantil como cantigas de roda e MPB, as brincadeiras vão dando vida a objetos do cotidiano. Nossa loja do mestre André e nossas histórias também estarão presentes.



Yoga Pais e Filhos - Lançamento das Histórias de Ninar. 12/10, às 16h30. Livre.



Vagas: 15 responsáveis + 15 filhos | As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do Instituto MudeFit até 24h antes da aula.



A aula será realizada presencialmente no Museu do Amanhã, no espaço do átrio, com o professor Guna. Neste dia, a Mude lança as Histórias de Ninar.



* Todas as atividades presenciais estão sujeitas à lotação e há necessidade de inscrição prévia pelo site: https://bit.ly/3oUPSfh



MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE, GÁVEA



Projeto educativo. 9/10, às 10h30. Grátis. Livre.



Desenvolvido pela Graviola Produções, o projeto oferece visitas mediadas às exposições e oficinas de origami ao público infantil.



Missa de Ação de Graças pelo Dia das Crianças. 9/10, às 16h. Grátis. Livre.



Na capela de São João Batista, celebrada pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Celso.



Tabuleiro da baiana, com a baiana Cátia



10/10, das 9h às 16h.



Rio das Crianças, Tempo em Festa. 10/10, às 10h30. Grátis. Livre.



Audioguia lúdico voltado ao público infantil para a exposição Rio de Festas, no MHC. A partir de um circuito escolhido dentro da exposição, crianças entre seis e doze anos poderão fazer uma visita guiada pela voz de três personagens mirins: Lia, Leo e Maíra que gostam de se encontrar no parque, onde está localizado o museu, para brincar e trocar histórias.



Projeto educativo. 14/10, das 9h às 16h. Grátis. Livre.



Desenvolvido pela Graviola Produções, oferece visitas mediadas às exposições e oficinas de origami ao público infantil.





Projeto educativo. 16/10, às 10h30. Grátis. Livre.



Desenvolvido pela Graviola Produções, oferece visitas mediadas às exposições e oficinas de origami ao público infantil.



Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz



Encontros Culturais: o grande circo mágico, o show. 12/10, às 17h. O evento será transmitido pelas redes sociais do museu (Facebook e Youtube). Link: https://bit.ly/3oFm45Z



A apresentação "Meu pequeno Circo Mágico" mistura a arte do palhaço, malabarismo e mágica em um show cômico e surpreendente.



Lona Cultural Municipal João Bosco, Vista Alegre

Comemoração do dia das crianças. 10/10, das 15h30 às 18h.



A comemoração do Dia das Crianças já é tradição na Lona Cultural Municipal João Bosco. Esse ano acontecerão várias atividades recreativas, palhaços e brinquedos para a criançada, com distribuição de refrigerantes e pipocas.





Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha, Pedra de Guaratiba



Baile Real 2021 - Mostra de Dança Criança. 10/10, às 9h. Livre.



Festival de Dança da companhia Escola Real Star Dance, de Pedra de Guaratiba, com várias modalidades infantis e juvenis.





Areninha Carioca Renato Russo, Ilha do Governador



Dia das crianças na areninha. 9/10, a partir das 14h. Grátis. Livre.



Ingressos serão distribuídos na secretaria da areninha a partir de quinta-feira (7), às 15h.



Em comemoração ao Dia das Crianças, a areninha carioca Renato Russo preparou uma programação com brincadeiras, oficinas e lanche para os pequenos. No dia do evento, a recomendação é que apenas um responsável por família acompanhe a criança. Permanecem todos os protocolos sanitários contra a disseminação do COVID-19. Máscara e comprovante de vacinação serão exigidos na entrada.



Memorial Municipal Getúlio Vargas, Glória



Circuito de Contação de Histórias Azoilda Trindade; “Tecendo Histórias: Valores Civilizatórios Afro-brasileiros, contos, cantos e encantos”. 13/10, às 18h. Online.



O Grupo Ujima – Contadores de Histórias Negra e Literatura Infantojuvenil, criado em 2017, foi idealizado a partir do Curso de Contação de História Negra Literatura Infantojuvenil de Sinara Rúbia.



Centro da Música Carioca Artur da Távola, Tijuca



Domingo das Crianças apresenta Gustavo Barros em “Quem Canta Um Conto Aumenta Um Ponto” - Projeto Música no Jardim



10/10, às 16h. R$1. Livre.



Espetáculo musical para crianças de todas as idades. Através de cantigas de roda, brinquedos cantados e pequenos contos, o público interage com o espetáculo que proporciona danças e movimentos corporais. No repertório: “Fui no Tororó”, “Ciranda Cirandinha”, “Pai Francisco”, entre outras canções que trazem à tona brincadeiras que há muito ficaram esquecidas. O show é um momento de lembranças para pais, que vivenciaram essas canções e de muita diversão para todas as crianças.