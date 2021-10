Anderson Gabriel Nogueira de Lima, de 20 anos, desapareceu na quarta-feira - Arquivo Pessoal

Rio - O soldado do Exército Anderson Gabriel Nogueira de Lima, de 20 anos, que desapareceu na manhã da última quarta-feira (6) , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi encontrado, na tarde desta quinta (7), no estado de São Paulo. A família acredita que Anderson teve um surto a caminho do trabalho no Hospital Central do Exército (HCE), onde está lotado.

Segundo a mãe de Anderson, Magali Morais, de 55 anos, nos últimos dias, o filho apresentou um quadro de ansiedade e, na semana passada, teve uma convulsão. Ele chegou a ficar em observação no HCE, mas foi liberado.

O irmão de Anderson, Sérgio Cardoso, informou ao DIA que o militar passa bem e já está retornando ao Rio de Janeiro.

Anderson Gabriel desapareceu por volta das 5 horas da manhã, quando saiu de casa em Vilar dos Teles para ir ao HCE. A mãe do rapaz disse ainda que chegou a "trocar mensagens" com o filho quando ele estava a caminho do trabalho, mas depois de certo momento não obteve mais resposta.

Nas mensagens trocadas, Magali deseja 'bom trabalho' e pede para que 'ele aguente firme'. "Te amo muito. Aguente firme, isso vai passar. Você é meu orgulho, filho amado", escreveu. Em resposta, Anderson pede desculpas à mãe. Segundo Magali, o filho estava triste ultimamente.

