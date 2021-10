Anderson Gabriel Nogueira de Lima, de 20 anos, está desaparecido desde quarta-feira - Arquivo Pessoal

Anderson Gabriel Nogueira de Lima, de 20 anos, está desaparecido desde quarta-feiraArquivo Pessoal

Publicado 07/10/2021 12:56 | Atualizado 07/10/2021 13:02

Rio - O soldado do Exército Anderson Gabriel Nogueira de Lima, de 20 anos, está desaparecido desde a manhã de quarta-feira (6). Ele seguia de casa para o Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, na Zona Norte. A família está em busca de informações sobre o paradeiro do rapaz. Anderson teria sido visto pela última vez em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde mora.

Segundo a mãe do militar, Magali Morais, de 55 anos, Anderson saiu de casa às 5h da manhã, em Vilar dos Teles, para ir ao HCE, onde está lotado. Como de costume, ele pegou um ônibus até a Pavuna e depois pegaria o metrô até o hospital, mas não chegou ao local de trabalho.

"Anderson saiu ontem às 5h da manhã para ir ao HCE, onde estava lotado. Ele já estava apresentando um quadro de ansiedade. E na semana passada teve uma convulsão, ficou em observação lá mesmo no HCE e foi liberado pra casa", afirmou Magali.

A mãe do rapaz disse ainda que chegou a "trocar mensagens" com o filho quando ele estava a caminho do trabalho, mas depois de certo momento não obteve mais resposta.

Nas mensagens trocadas, Magali deseja bom trabalho e pede para que ele aguente firme. "Te amo muito. Aguente firme, isso vai passar. Você é meu orgulho, filho amado.", escreveu. Em resposta, Anderson pede desculpas à mãe. Segundo Magali, o filho estava triste ultimamente.

Um cartaz com a foto do rapaz está circulando nas redes sociais, pedindo mais informações sobre a localização do soldado. Qualquer informação sobre Anderson, a família pede para entrar em contato com o irmão dele, Sérgio, pelo número: (21) 99135-2013.



A Polícia Civil informou que está apurando o caso. Procurado, o Comando Militar do Leste ainda não se pronunciou.

