Foto de Vanessa Cabral de Oliveira, de 28 anos, baleada na manhã desta última terça-feira (5) - Divulgação

Publicado 07/10/2021 11:43 | Atualizado 07/10/2021 13:11

Rio - Após ser baleada enquanto dormia, Vanessa Cabral de Oliveira, de 28 anos, segue internada no CTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com quadro de saúde estável. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira. Ela, que tem deficiência, foi atingida na barriga e nas nádegas, de acordo com a família.



A jovem foi atingida pelos disparos nesta última terça-feira (5), enquanto dormia em sua casa, localizada no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Vanessa foi levada para o Getúlio Vargas, onde passou por três cirurgias.



Em entrevista ao 'Voz das Comunidades', a mãe de Vanessa, Sônia, contou que a filha não tinha noção da gravidade do ocorrido, e reclamava apenas de fortes dores no abdômen.

De acordo com prima da jovem, Raissa Martins, a tia está a base de remédios e toda a família está angustiada com a situação. "Está todo mundo apreensivo porque os médicos dizem que ela está estável, mas a gente só acredita quando vê. E não está podendo ter visitas. Nós [a família] estamos melhores do que na quarta-feira, mas ainda muito nervosos", explicou ela.

De acordo com a PM, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) prestavam apoio a agentes da Light em serviço de manutenção para restabelecimento de energia elétrica da região quando foram atacadas a tiros por criminosos.

Ainda segundo a corporação, houve confronto e os bandidos acabaram fugindo do local. Com isso, as equipes foram até o Hospital Estadual Getúlio Vargas para verificar a entrada de uma vítima por disparo de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), que irá investigar o caso.