Policiais do Segurança Presente em Niterói prendem em flagrante estelionatário que aplicava golpes na região - Divulgação

Policiais do Segurança Presente em Niterói prendem em flagrante estelionatário que aplicava golpes na regiãoDivulgação

Publicado 07/10/2021 11:45

Rio - Policiais do Segurança Presente em Niterói prenderam, na manhã desta quarta-feira (6), em flagrante, um homem por estelionato e corrupção no Condomínio Vale Itaipu, na Rua Jornalista Newton Braga Mello, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. A equipe foi acionada pela síndica que suspeitava que o homem estaria dando um golpe em uma idosa que mora no condomínio.

O criminoso marcou de ir até a casa da mulher e se passou por um falso agente do INSS, afirmando fazer um recadastramento de um cartão e pedindo seus documentos. O homem estava sendo monitorado há dois dias e foi preso por dois policiais do Segurança Presente em Niterói disfarçados.

Durante a abordagem, o suspeito ofereceu aos policiais a quantia em dinheiro de R$ 10 mil, chegando ao valor de R$ 50 mil, para ser liberado.

Ele foi preso e conduzido para a 76ªDP (Niterói). O homem faz parte de uma quadrilha e já possui cinco anotações criminais por estelionato, falsificação de documento público, entre outros crimes.