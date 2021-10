60 barricadas colocadas por criminosos nos municípios de Itaboraí e de São Gonçalo foram retiradas por policiais militares - Divulgação

Publicado 07/10/2021 09:39

Rio - Policiais militares do 35ºBPM (Itaboraí) e do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram uma ação em conjunto para removerem diversas barricadas colocadas por grupos criminosos, nesta quarta-feira, em pelo menos três bairros dos municípios.

De acordo com a corporação, por ordens do Comando de Policiamento de Área (CPA), agentes foram até os bairros do Apolo II, Apolo III e Marambaia para retirar os obstáculos.