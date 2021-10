Arma apreendida - Divulgação/PRF

Publicado 07/10/2021 11:19

Rio - Um homem de 48 anos foi preso em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira (07), com um revólver calibre 38 e munições. O caso aconteceu durante uma fiscalização na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura do KM-106, em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio. Durante a abordagem, também foi constatado que o motorista já havia sido preso pelo mesmo crime pela em 2018, além de possui uma extensa ficha criminal com diversas passagens pela polícia por outros crimes.

O homem foi parado durante um patrulhamento ostensivo de agentes da PRF na BR-040. Ele tentou se afastar da equipe, mas parou o veículo. Os policiais fizeram uma revista no carro e encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições. O motorista afirmou não possuir registro ou documento legal para portar o armamento. Ele foi preso em flagrante por de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições. O veículo e o condutor foram encaminhados para 60ª DP (Campos Elíseos).



A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. Segundo a corporação, a ação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e ao tráfico de drogas e armas.