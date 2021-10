Traficante do complexo Jardim Novo foi preso com mais de 1600 papelotes de cocaína - Divulgação

Traficante do complexo Jardim Novo foi preso com mais de 1600 papelotes de cocaína Divulgação

Publicado 07/10/2021 12:18

Apontado pela Polícia Civil como o gerente do tráfico de drogas do complexo Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Luís Felipe Ribeiro Coelho, conhecido como Novinho, foi preso, na manhã desta quinta-feira.

Após um trabalho de inteligência, agentes da Delegacia de Combate as Drogas (Dcod) e Desarme identificaram a localização do suspeito e o capturaram numa casa, na entrada da comunidade. No local, também foram encontrados 1681 papelotes de cocaína, caderno de anotações do tráfico e dois rádios comunicadores.

Os policiais observaram que os papelotes da droga tinham a inscrição “Rei da noite complexo Jardim Novo 20”. O material foi apreendido e Novinho foi conduzido até a sede da Dcod, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.