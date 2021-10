Frente fria que passa pelo oceano nesta quinta-feira deixou o céu nublado na capital - Fabio Costa/Agencia O Dia

Frente fria que passa pelo oceano nesta quinta-feira deixou o céu nublado na capitalFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 07/10/2021 14:42 | Atualizado 07/10/2021 21:14

Rio - Uma nova ventania atingiu a cidade do Rio nesta quinta-feira com a chegada de uma frente fria no estado. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos comeram às 12h com rajadas moderadas registradas pela estação de Marambaia, com velocidade de 46 km/h, e também pela Base Aérea de Santa Cruz, com 50,0 km/h.

O órgão do tempo também captou rajadas de vento forte, às 13h, na estação Forte de Copacabana, com velocidades de 54 km/h. Através das redes sociais, o Centro de Operações do Rio (COR) e a Defesa Civil orientaram a população a não ficar debaixo de árvores ou estruturas metálicas, evitar a prática de esportes ao ar livre; principalmente no mar, e não se aproximar de cabos elétricos, andaimes, escadas e outdoors.

O clima no feriadão

Nesta sexta (08), o céu fica encoberto no município, com temperaturas amenas e previsão de chuva fraca a moderada. Ainda segundo o Alerta Rio, o tempo permanece instável e chuvoso até terça-feira, quando o céu nublado se dissipa e as temperaturas começam a subir.