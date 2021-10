Fundação da Universidade Federal Fluminense ocorreu durante a expansão do ensino superior no país - REPRODUÇÃO

Publicado 07/10/2021 14:55 | Atualizado 07/10/2021 14:58

Rio - O Governo do Estado sancionou, nesta quinta-feira, lei que autoriza Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a doar R$ 18 milhões para custear pesquisas contra a Covid-19 realizadas pela Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto de lei 4.909/21, aprovado em discussão única pela Alerj, na última terça-feira (5), determina que o valor saia do Fundo Especial Orçamentário da casa.

De autoria do presidente da Casa Legislativa, André Ceciliano (PT) e do deputado Waldeck Carneiro (PT), o projeto deve fomentar pesquisas e experimentos que permitam entender e combater o coronavírus com maior eficiência.



“Essa medida é para que a Universidade possa inaugurar o biotério central que vai, inclusive, ser uma base de pesquisas experimentais para todas as instituições do Rio que desenvolvem estudos nas áreas de imunologia, sorologia e virologia”, comentou o deputado Waldeck Carneiro (PT), que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj.

Para que o os investimentos sejam feitos, a UFF deverá encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro uma prestação de contas da aplicação da verba autorizada pelo projeto de lei.