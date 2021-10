Nego do Borel faz gesto obsceno ao ver a imprensa na delegacia - Reprodução internet

Publicado 05/10/2021 13:27

Após ser encontrado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na manhã desta terça-feira (5), em um motel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, Nego do Borel chegou à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, escoltado por três policiais. Em vídeo que viralizou, o cantor aparece fazendo um gesto obsceno para parte da imprensa que aguardava sua chegada no local.

Nego foi encontrado na companhia de duas mulheres, após ficar quase 24h sem dar notícias à sua família. A mãe do cantor, Roseli Viana, chegou a registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (5), dando conta do desaparecimento do filho.

Nas redes sociais, muita gente acredita que o episódio do desaparecimento de Nego tenha sido uma estratégia de marketing para abafar a acusação de estupro contra ele, após participação no reality 'A Fazenda', da Record.