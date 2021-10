Roseli e Nego do Borel: investigação por suspeita de agressão à enteada - Reprodução/Redes sociais

Roseli e Nego do Borel: investigação por suspeita de agressão à enteadaReprodução/Redes sociais

Publicado 05/10/2021 11:34 | Atualizado 05/10/2021 11:39

Desde que esta coluna divulgou, com exclusividade, que a mãe de Nego do Borel, dona Roseli Viana, está à procura do filho, que está desaparecido desde o início da tarde de ontem, internautas vem questionando a veracidade desse sumiço. Muitos acreditam que o desaparecimento de Nego seja uma estratégia de marketing para conseguir limpar a imagem dele, após o desastre que foi a participação do funkeiro no reality 'A Fazenda', da Record TV.

No entanto, nesta terça-feira (5), esta coluna recebeu a informação de que Nego, na verdade, estaria escondido na casa de Bibi Perigosa, na comunidade da Rocinha, localizada na Zona Sul do Rio, e que o sumiço dele, na verdade, seria algo premeditado pelo próprio artista, sua assessoria de imprensa e sua mãe, para chamar a atenção e desviar o foco da acusação de estupro. Ao ser questionada, dona Roseli se mostrou indignada com as acusações que vem recebendo desde que o desaparecimento do filho se tornou público.

"Eu ainda me assusto muito com a crueldade das pessoas. Cresci na comunidade onde as pessoas se apoiam sem julgar uns aos outros. E falar que o sumiço do meu filho é uma invenção minha junto com a assessoria dele para chamar a atenção é tão absurdo que eu prefiro nem responder. Neste momento eu sou uma mãe desesperada tentando juntar forças para ajudar a polícia com o que eu posso para achar o meu filho, que é o que realmente me interessa. Tenho certeza que quem é mãe agora, entende ou pelo menos imagina o que estou passando. Não desejo para ninguém", desabafou dona Roseli com exclusividade à coluna.

E continuou: "As pessoas estão muito ruins. E isso me dói muito. Estou orando muito a Deus e pedindo que proteja o meu Maycon e que não permita que nada aconteça com ele. Mas caso aconteça, espero que entendam que vocês que estão vindo espalhar o ódio com comentários maldosos nas redes sociais dele, a imprensa que só condenou e não deu voz para ele, todos vocês terão um pouco de sangue nas mãos também. A todos que ainda tem coração, eu peço que orem junto comigo. É uma mãe desesperada quem está pedindo", pediu a mãe do cantor, que já registrou um boletim de ocorrência pelo sumiço de Nego, ainda nesta segunda-feira (4).