Thiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução

Publicado 05/10/2021 18:46 | Atualizado 05/10/2021 18:50

Depois de assumir que agora é ele quem cuida das redes sociais de Andressa Urach após a reconciliação, Thiago Lopes revelou que também é o responsável não só pela exclusão como pelo bloqueio de pessoas que a teriam supostamente incentivado a ter problemas com a sua família. "Não envie direct pra mim pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela', avisou o oficial de Justiça.

Anteriormente, Thiago já tinha anunciado a sua decisão de controlar as redes de Urach e bloquear alguns 'amigos'. "Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas", escreveu o texto com sua assinatura, publicado nos Stories.



No dia 24 de setembro, Andressa Urach anunciou que estava se separando do marido, Thiago Lopes. Em suas redes sociais, a ex-Miss bumbum publicou um comunicado e pediu para que não lhe fizessem perguntas, pois ela não está bem. "Comunicado: eu e meu esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", escreveu. A coluna soube que o fim do relacionamento seria uma suposta relação abusiva da parte de Thiago.

Depois de uma troca de farpas nas redes sociais, Urach anunciou que voltaria a se apresentar na casa noturna Gruta Azul. Thiago ficou indignado com a notícia e se revoltou. “Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho”, declarou Thiago Lopes.



Na última sexta-feira (01), Andressa estava jantando quando foi surpreendida pelo então ex-marido que chegou na boate acompanhado de equipes policiais para tirá-la do local. No dia seguinte, eles reataram o casamento.