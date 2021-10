Drica Moraes - Reprodução

Drica MoraesReprodução

Publicado 05/10/2021 18:04 | Atualizado 05/10/2021 18:12

Drica Moraes passou por uma cirurgia plástica no rosto na tarde desta terça-feira (5), depois da atriz ter sofrido um acidente durante as gravações da quinta temporada da série, 'Sob Pressão'. Em nota oficial da Comunicação da Globo, Drica sofreu um pequeno corte no rosto e precisou levar pontos na região. Mas, a coluna soube que um holofote teria despencado e atingido o rosto da intérprete da infectologista Vera. Drica foi socorrida primeiramente nos bastidores da produção e depois levada ao departamento médico da emissora, onde foram realizados os pontos. Só que a atriz optou por uma intervenção cirúrgica para evitar marcas.

A coluna procurou a Globo que confirmou incidente ocorrido com Drica Moraes. "O incidente aconteceu, durante as gravações da série 'Sob Pressão', na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa. Ela não fez uma cirurgia plástica", diz a nota.