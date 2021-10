Arcrebiano ameaça processar Erika Schneider após deixar 'A Fazenda' - Reprodução/Playplus

Arcrebiano ameaça processar Erika Schneider após deixar 'A Fazenda'Reprodução/Playplus

Publicado 05/10/2021 17:48 | Atualizado 05/10/2021 18:01

Parece que Bil Araújo continua arrumando treta com os participantes do 'BBB 21', quase sete meses depois do fim do reality da Globo. Nesta terça-feira (5), o modelo e agora peão de 'A Fazenda 13', contou para Rico Melquíades, Aline Mineiro, Marina Ferrari e Victor Pecoraro que foi excluído do grupo de mensagens pelo 'time do mal'. Ele, Juliette Freire e Gil do Vigor.

A conversa caiu com uma bomba no tal grupo de ex-BBBs e aí alguns foram para o Twitter criticar a postura de Bil. Nego Di expôs a conversa que ele teve com Viih Tube e criticou o influenciador: 'Oportunista. Ser forte não enche barriga. Tem que criar conteúdo. Todo mundo foi convidado e ele, Juliette e o Lucas não quiseram entrar'.

Arthur Picoli ironizou as declarações do ex-colega de reality: “É o que ? Kakakakaka. Não tá lá quem não quer, simples assim. Grupo do mal”, debochou o crossfiteiro. Gil do Vigor está no grupo.

o nego di nao mentiu aqui sobre o bil pic.twitter.com/OOj8AH9M67 — gabriel (@gabrituita) October 5, 2021

Grupo do mal — Arthur Picoli (@arthurpicoli) October 5, 2021

bil assumindo que ficou com kerline e dizendo que naquele grupo dos ex-bbb só tinha o “time do mal”, que deixaram ele, juliette e gil de fora. pic.twitter.com/699EIAXIbm — rich (@richzei) October 5, 2021