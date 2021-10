- FabioCosta

Publicado 05/10/2021 14:19

Nego do Borel já prestou seu depoimento aos agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), após ser encontrado na manhã desta terça-feira (5), em um motel próximo ao Morro do Borel, na Zona Norte do Rio, depois de quase 24h sem dar notícias aos familiares e amigos. O sumiço do cantor deixou a mãe dele, Roseli Viana, em desespero, e ela chegou a registrar um boletim de ocorrência por conta do suposto desaparecimento dele.

Em sua declaração em sede policial, Nego diz ter saído de sua residência, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, por volta das 11h, pois iria viajar para São Paulo, em seu veículo Mercedes Benz. Segundo ele, a intenção inicial era ir até a terra da garoa para encontrar amigos, mas desistiu e preferiu ficar sozinho para pensar sobre o momento delicado que vive em sua vida pessoal e profissional. Ainda segundo o cantor, por não estar emocionalmente equilibrado, ele decidiu se isolar em um motel em Vila Isabel, onde ele garante ter entrado e permanecido sozinho, e tomou quatro comprimidos de Dramin para dormir e não ligou mais seu telefone.



Afirmou ainda ter deixado o motel por volta das 21h e se dirigido à Praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 2, onde permaneceu até as 23h. Nego contou aos policiais que tinha a intenção de voltar para casa, mas acabou optando por retornar ao motel, onde esteve até o meio dia de hoje, quando foi acordado pela gerência do estabelecimento, com a presença dos agentes da DDPA. Ressaltou ainda que em nenhum momento esteve acompanhado no quarto, pois desejava permanecer sozinho para pensar em sua vida.

O funkeiro alega ter escolhido o motel em questão por ser próximo ao Morro do Borel, comunidade onde foi nascido e criado. Ele disse ainda que não avisou à mãe, Roseli Viana, sobre seu paradeiro, pois não tinha noção da repercussão de seu isolamento no motel.